Gündem Kurtaran - 2022 tatbikatında denizaltından kurtarma faaliyeti gerçekleştirilecek
MUĞLA

Kurtaran - 2022 tatbikatında denizaltından kurtarma faaliyeti gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz’de 22-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kurtaran-2022 tatbikatı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde “Tatbikatın Basın Günü” çerçevesinde basın mensuplarına brifing verildi. Tatbikat gün içerisinde denizaltından kurtarma faaliyetleri ile devam edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kurtaran - 2022 tatbikatında denizaltından kurtarma faaliyeti gerçekleştirilecek
Kurtaran - 2022 tatbikatı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen Kurtaran - 2022 Tatbikatı çerçevesinde Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda basın brifingi verildi. Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Su Altı Komutanlığı Albay Özgür Kenan Tansoy tarafından tatbikatla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulunularak, icra edilecek faaliyetler aktarıldı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Güney Deniz Saha Komutanlığı Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bağlı 1 Fırkateyn, 3 Denizaltı, 1 Denizaltı Kurtarma Gemisi, 2 Kurtarma/Yedekleme Gemisi, 1 Mayın Avlama Gemisi, 1 Karakol Gemisi, 1 Helikopter, 1 Römorkör, 1 İnsansız Hava Aracı, 1 Paraşütle Arama Kurtarma Timi (PAK), 1 Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi faaliyetlerini icra edecek.


12 ülkeden 26 gözlemcinin takip ettiği tatbikata, Kara kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1adet ambulans helikopter, Hava kuvvetleri Komutanlığından 1 adet c-130 nakliye uçağı, Sahil güvenlik Komutanlığı’ndan 1adet sahil güvenlik botu da katılırken, İçişleri Bakanlığı, Sağlık bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de iştirak ediyor.

Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022' nefes kesti
FOTOĞRAF 40
Title
Tatbikat, TCG Salihreis fırkateyninin 19 pare top atışı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, tatbikatı izlediği TCG Kemalreis fırkateyni selamlamasıyla başladı ardından Sualtı Savunma (SAS) timinin taktik pençe harekatı başladı.<br><br>
Title
Operasyon kapsamında bölgeye helikopterle intikal eden SAS timi, suya atlayıp, mayına doğru yüzerek, mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından SAS timi, denizden toplandı.
Title
ADADAKİ HEDEFLER TAHRİP EDİLDİ<br><br>Tatbikat, Sualtı Taarruz (SAT) timlerinin Yılancık Adası'ndaki hedefleri tahrip etmesiyle devam etti.
Title
Bir tim helikopterden suya atlarken, başka tim su altı intikal aracıyla bölgeye geldi. Bu timlere, helikopterden paraşütlerle adaya inen tim eşlik etti.
Title
Timler, ada üzerindeki 2 hedefe hücum gerçekleştirerek, hedefleri SAT botlarıyla tahrip etti. Daha sonra adaya Türk bayrağı çekildi.
Title
Ardından SAT timleri, TCG Gediz fırkateyninde helikopterle 'fast rope' tekniğiyle iniş yaparak, gemiyi senaryo gereği ele geçirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından denizaltılara karşı kullanılan DSH roketi ateşlendi ardından helikopter suya sonar daldırarak denizaltının yerini tespit etti.
Title
Tatbikat senaryosu gereği denizaltı satıha çıktı. Deniz karakol uçağı tarafından denizaltı aracına, torpido hücumu yapıldı. Son olarak Aksungur İHA tarafından ilk defa Mam-L roketi bir resmi tatbikatta kullanılarak ateşlendi.
Title
Tatbikata katılan toplam 45 deniz ve hava unsuru, geçit töreninde Akar'ın içinde bulunduğu TCG Kemalreis fırkateynini selamladı.<br><br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Üç denizde dev tatbikat: 'Mavi Vatan-2022' nefes kesti
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı.


Yunanistan'a tatbikat resti: Provokasyona geçit verilmedi
GÜNDEM
Yunanistan'a tatbikat resti: Provokasyona geçit verilmedi

670 milyon liralık sözleşme

670 milyon liralık sözleşme

​ASELSAN ile TUSAŞ arasında imzalandı.
2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

​İlk kez Türkiye'de gün yüzüne çıkarıldı.
Para yatıran bin pişman: Bin 700 kripto para yok oldu

​Terör örgütüne bir darbe daha: 14 PKK'lı öldürüldü

Mevsim normallerinin 12 dereceye kadar üzerine çıkacak.

​Türkiye'nin vergi dahil en ucuz aracı oldu.

Yunanistan göçmenlere karşı plastik mermi kullandı.

​Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen.

​Yalan ve iftirada sınır yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.