Gündem Kurtulmuş İsraile gereken tepki gösterilmeli
ANKARA

Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki

Kurtulmuş: İsrail'e gereken tepki gösterilmeli

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Netanyahu'nun seçim vaadi olarak sunduğu Batı Şeria'yı ilhak planına tepki gösterdi. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Netanyahu'nun Batı Şeria’yı ilhak planı sadece bir seçim vaadi değil, aynı zamanda İsrail'in 'arz-ı mev’ud' ilanına fiili bir hazırlıktır. Artık herkes uyanmalı'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş (arşiv)
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş (arşiv)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak planı sadece bir seçim vaadi değil, aynı zamanda İsrail'in 'arz-ı mev’ud' ilanına fiili bir hazırlıktır. Artık herkes uyanmalı, uluslararası kamuoyu sessizliği bırakarak İsrail'e karşı gereken tepkiyi güçlü bir şekilde göstermelidir." ifadelerini kullandı.

  • Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun ‪17 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşim birimlerini ilhak edeceğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Paylaşımında, "1947'den günümüze Filistin toprakları" başlıklı haritaları da paylaşan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Batı Şeria’yı ilhak planı sadece bir seçim vaadi değil, aynı zamanda İsrail'in 'arz-ı mev’ud' ilanına fiili bir hazırlıktır. Artık herkes uyanmalı, uluslararası kamuoyu sessizliği bırakarak İsrail'e karşı gereken tepkiyi güçlü bir şekilde göstermelidir."

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