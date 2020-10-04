Kütahya'da 'pes' dedirten olay: 6 asırlık Küçük Hamam’ın çatısını çaldılar

Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam’ın çatısında bulunan kurşun kaplamalar çalındı. Olay, Küçük Hamam Restoran işletmecisinin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

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Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

1400’lü yılların başında Hisar Bey’in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıp vakfedilmiş olan Küçük Hamam’da yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri geniş çapta soruşturma başlattı.

OYNAT 05:38 Avrupa'nın hırsızlık müzeleri Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nin turizmden elde ettiği gelir 427 milyar euro'yu buldu. Bu gelirin en önemli kaynağı Avrupa müzeleri. Bir başka deyişle bizden çaldıkları eserlerle her yıl milyar eurolar kazanıyorlar. BiP'te paylaş

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Tarihi Küçük Hamam hakkında



Kütahya Cumhuriyet Caddesi’nin başında, Küçük Çarşı’da, Karagöz Paşa Camisi’nin karşısında bulunan Küçük Hamam, zaman içerisinde birçok değişiklik geçirmiş, 1975-1980 yıllarında çarşı olarak kullanılmış, sonra yeniden hamam haline getirilmiştir. Son yapılan restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen mekan, şimdilerde restoran olarak çalıştırılıyor.