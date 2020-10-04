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Kütahya'da 'pes' dedirten olay: 6 asırlık Küçük Hamam’ın çatısını çaldılar

Kütahya’da 6 asırlık Küçük Hamam’ın çatısında bulunan kurşunların bir bölümü çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen mekan, şimdilerde restoran olarak çalıştırılıyor.

Haber Merkezi İHA
Polis tarihi hamamda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
Polis tarihi hamamda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam’ın çatısında bulunan kurşun kaplamalar çalındı. Olay, Küçük Hamam Restoran işletmecisinin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar
GÜNDEM
'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

1400’lü yılların başında Hisar Bey’in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıp vakfedilmiş olan Küçük Hamam’da yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri geniş çapta soruşturma başlattı.

Avrupa'nın hırsızlık müzeleri
OYNAT 05:38
Avrupa'nın hırsızlık müzeleri
Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nin turizmden elde ettiği gelir 427 milyar euro'yu buldu. Bu gelirin en önemli kaynağı Avrupa müzeleri. Bir başka deyişle bizden çaldıkları eserlerle her yıl milyar eurolar kazanıyorlar.


Tarihi Küçük Hamam hakkında


Kütahya Cumhuriyet Caddesi’nin başında, Küçük Çarşı’da, Karagöz Paşa Camisi’nin karşısında bulunan Küçük Hamam, zaman içerisinde birçok değişiklik geçirmiş, 1975-1980 yıllarında çarşı olarak kullanılmış, sonra yeniden hamam haline getirilmiştir. Son yapılan restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen mekan, şimdilerde restoran olarak çalıştırılıyor.

Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti':
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Beyoğlu Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesine gelen kağıt toplayıcı iki hırsız, çatıdaki kurşunları sökmeye başladı.
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Şahısların kurşunları söktüğünü gören çevredeki bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.
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emtte bir süre araştırma yapan polis, şüpheli iki şahsın çekçek ile kaçtığını gördü. Takibe alan polis, şahısları suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
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Şahısların çekçeklerini arayan polis, çaldıkları kurşunları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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İfadeleri alınan Aykut K. ve Mustafa D’ye ayrıca hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle “Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet”ten biner lira idari para cezası kesildi.
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Şahısların emniyette “Hırsızlık” suçundan kayıtları da olduğu öğrenildi.
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İşlemleri tamamlanan şüpheliler salgın nedeniyle maske takılması sonrası polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Pişkin hırsızlar adliyeye sevk edildiği esnada bir de, “Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç” dedi.
Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti': "Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç"
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların “evde kal” çağrılarını uymasını fırsat bilen iki hırsız, İstanbul Kasımpaşa'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldı. İhbar üzerine hırsızlar kurşunları çekçek ile götürdüğü esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


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