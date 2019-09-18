Gündem Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
İZMİR

Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İzmir'in Tire ilçesinde Gökçen Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, boş su kuyusunda tilki olduğunu fark etti. Ekiplerin bilgilendirilmesi üzerine 30 metrelik boş kuyuya düşen tilki, 6 saat süren çalışma sonunda kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Kurtarma ekiplerine bir süre direnen tilki, 6 saatlik çalışmanın ardından kuyudan çıkarılarak doğaya salındı.
Kurtarma ekiplerine bir süre direnen tilki, 6 saatlik çalışmanın ardından kuyudan çıkarılarak doğaya salındı.

İzmir'in Tire ilçesinde 30 metrelik boş kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Gökçen Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, boş su kuyusunda tilki olduğunu fark etti.

30 metrelik kuyuda kurtarma çalışması başlatıldı

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, 3 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen tilkinin yaklaşık 30 metre derinliğindeki boş su kuyusundan çıkarılması için çalışma başlattı.

Ekipler, kuyunun çok derin olması sebebiyle durumu İzmir İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Tire’ye gönderilen kurtarma ekibi, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kuyuya indi.

Tilki 6 saat sonunda kurtarıldı

Kurtarma ekiplerine bir süre direnen tilki, 6 saatlik çalışmanın ardından kuyudan çıkarılarak doğaya salındı.

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