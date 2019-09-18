Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi.