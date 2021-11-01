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KAHRAMANMARAŞ

Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütleri ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi

Kuzey Irak’ın Hakurk Bölgesi Şahin Dalya üst bölgesi yakınlarında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yaralandı. Bekar olan Çiftçi, kaldırıldığı Derecik ilçesi Seyyar Sahra Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi
Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi


Şehit piyade sözleşmeli er, askeri helikopter ile gece saatlerinde memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Buradan da şehidin naaşı memleketi Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi’ne götürüldü.
Şehit için düzenlenen törene protokol, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi
Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi


Şehidin cenazesinde yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, mahalle mezarlığında yapılan tören ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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