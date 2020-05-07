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ŞANLIURFA

Leyleklerin sayısı artınca mahalleli yeni kuleler yapmaya başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 20 yıl önce leyleklerin yuva yapması için inşa edilen taş kule yetmeyince, mahalle sakinleri iki kule daha yapmak için kolları sıvadı.

Haber Merkezi İHA
Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı.
Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi kırsal Mahallesi sakinleri 20 yıl önce leyleklerin yavrularını yılanlardan korumak ve elektrik direklerine yuva yapıp akıma kapılmalarını önlemek için 5 metre yükseklikte bir taş kule yaptı.

Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı.

Sayıları üç katına çıktı

Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı. Göç yolunda olduğu için her yıl onlarca leyleğin ziyaret ettiği ve kuluçkaya yattığı mahallede leyleklerin sayısı artınca vatandaşlar iki kule daha yapmak için kolları sıvadı.

Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı.

Ramazan ayı ve koronavirüsü nedeniyle evlerinde kalan mahalle sakinleri, bu süreci fırsata çevirerek her biri yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan ve yapımı 15 gün süren leylek kuleleri yapmaya başladı. Kulelerin birini bitirip diğerini de yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaştıran vatandaşlar, önümüzdeki aylarda taştan kuleleri çoğaltacaklarını söyledi.

Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı.

Ata yadigarı leyleklere gözleri gibi bakıyorlar

Mahalle sakinlerinden Hacı Gümüştaş ilk leylek kulesinin 20 yıl önce yapıldığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Eskiden bu kuleler leyleklerin bölgedeki yılanlardan korunması için yapıldı. İlk kuleyi de büyüklerimiz bu amaç için yapmıştı. Zamanla mahallemize çok leyleğin geldiğini ve elektrik direklerinin üzerine yuva kurmaya başladığını görünce bizler de iki kule daha yapmaya karar verdik. Ramazan ayındayız, iş de yok, herkes evinde. Ondan dolayı da bu çalışmaya tüm mahalleli katılıyor."

Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı.

Eskiden beri aile büyüklerinin leylekleri sevdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Resul Gümüştaş ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Baktık leylekler geliyor ama yer yok, biz de dedik iki tane daha yapalım. Mahalle sakinleriyle toplandık ve yapmaya başladık. Her bir kule 10 ile 15 gün içinde tamamlanıyor."

Leyleklerin sayısı artınca mahalleli yeni kuleler yapmaya başladı
FOTOĞRAF 21
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İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi kırsal Mahallesi sakinleri 20 yıl önce leyleklerin yavrularını yılanlardan korumak ve elektrik direklerine yuva yapıp akıma kapılmalarını önlemek için 5 metre yükseklikte bir taş kule yaptı.
Title
Mahallelinin taştan inşa ettiği kule üzerinde yuva kuran leyleklerin sayısı 20 yıl içinde üç katına çıktı.
Title
Göç yolunda olduğu için her yıl onlarca leyleğin ziyaret ettiği ve kuluçkaya yattığı mahallede leyleklerin sayısı artınca vatandaşlar iki kule daha yapmak için kolları sıvadı.
Title
Ramazan ayı ve koronavirüsü nedeniyle evlerinde kalan mahalle sakinleri, bu süreci fırsata çevirerek her biri yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan ve yapımı 15 gün süren leylek kuleleri yapmaya başladı.
Title
Kulelerin birini bitirip diğerini de yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaştıran vatandaşlar, önümüzdeki aylarda taştan kuleleri çoğaltacaklarını söyledi.
Title
Mahalle sakinlerinden Hacı Gümüştaş ilk leylek kulesinin 20 yıl önce yapıldığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Eskiden bu kuleler leyleklerin bölgedeki yılanlardan korunması için yapıldı. İlk kuleyi de büyüklerimiz bu amaç için yapmıştı. Zamanla mahallemize çok leyleğin geldiğini ve elektrik direklerinin üzerine yuva kurmaya başladığını görünce bizler de iki kule daha yapmaya karar verdik. Ramazan ayındayız, iş de yok, herkes evinde. Ondan dolayı da bu çalışmaya tüm mahalleli katılıyor.
Title
Eskiden beri aile büyüklerinin leylekleri sevdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Resul Gümüştaş ise şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Baktık leylekler geliyor ama yer yok, biz de dedik iki tane daha yapalım. Mahalle sakinleriyle toplandık ve yapmaya başladık. Her bir kule 10 ile 15 gün içinde tamamlanıyor.
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Title
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Title
Title
Title
Title
Title
Title
Leyleklerin sayısı artınca mahalleli yeni kuleler yapmaya başladı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 yıl önce leyleklerin yuva yapması için inşa edilen taş kule yetmeyince, mahalle sakinleri iki kule daha yapmak için kolları sıvadı.
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