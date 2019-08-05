LGS birinci nakil yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini aldığı LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları açıklandı. Öğrenciler, !. Nakil sonuçları kapsamında herhangi bir okula yerleşememeleri halinde 2. Nakil dönemi için tercih işlemlerine başlayacak.

LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. 2. Nakil dönemi için tercihler ise 05 Ağustos-08 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. Öğrenciler ve velileri, 2. Nakil dönemi sonuçlarını 10 Ağustos tarihinde öğrenebilecek.

Birinci nakil dönemi sonunda öğrencilerin yüzde 98'i yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'i istedikleri bir liseye yerleştirildi.

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleştirilirken, bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi.

Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 27 bin 322'ye yükseldi.

Mesleki ve teknik eğitime ilgi artmaya devam etti

Bu yıl ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilgi, birinci nakil döneminde de arttı.

Yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı, birinci yerleştirme sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Geçen yıl her yerleştirme sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci oranı azalmıştı.

Öte yandan, birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısının geçen seneye göre yüzde 15 artması dikkati çekti.

Yerleştirme süreci

Yerleştirmeye esas birinci nakil sürecinde yerleşemeyen veya yerleştikleri okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda, bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

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YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 19-23 Ağustos tarihlerinde alınacak.