LGS tercihleri nasıl yapılacak

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenilen LGS tercih ve yerleştirme süreci başladı. Öğrenciler ve velileri geçtiğimiz hafta yayımlanan LGS kılavuzu ile beraber tercih ve yerleştirme süreci hakkında bilgilere ulaşmaya çalışırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise en çok merak edilen sorulara cevap verdi. Kılavuzda, “Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyuruların takibini nerden yapmalıyım?”, “Okul adları, tercih kodları ve 2018 yılı Türkiye geneli yüzdelik dilimlere nasıl ulaşabilirim?”, “Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılması zorunlu mudur?”, “Tercih başvurumu onaylattırdım, düzeltme yapabilir miyim?” gibi öğrencilerin merak ettiği 32 soru yer alıyor.

DUYURU TAKİBİ İNTERNET VE OKULLARDAN

Kılavuzda öğrenci ve velilerin tercih yerleştirmeyle ilgili tüm duyurulara http://www.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden ulaşılabileceği belirtildi. Öğrencilerin yaptıkları tercihin geçerli olabilmesi için mezun olduğu okul veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne çıktıları onaylatması gerekiyor.

ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI

Yayınlanan kılavuzda tercih danışmanı olmayan veya ücretsiz danışmanlık hizmeti isteyen veli ve öğrencilere Bakanlık tarafından kurulan ücretsiz tercih danışmanlığı komisyonu tarafından 01-12 Temmuz 2019 tarihlerinde hizmet verileceği aktarılıyor. İsteyen öğrenci MEB tarafından geliştirilen e-Okul platformunda yer alan bu araç ile il ve ilçede, belirledikleri yüzdelik dilimler arasında merkezi sınavla öğrenci alan okulları ve bu okullarla ilgili detaylı bilgileri kolayca görebiliyor.

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YEREL YERLEŞTİRMELER DE VAR

Sistemin değişmesiyle birlikte veli ve öğrencilerin en merak ettiği konulardan biri olan Yerel Yerleştirmeye de kılavuzda yer verildi. Öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemi olan Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecekler.

MÜLAKATA GİRMEK ŞART

Mülakat Sınavıyla Öğrenci Alacak Özel Program ve Proje Uygulayan Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinden birine yerleştirilen öğrencinin eğitim hayatına başlayabilmesi için mülakat sınavına girerek başarılı olması gerekiyor. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri ise 27 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

Sonuçlar 22 Temmuz’da açıklanacak

Öğrencilerin heyecanı sadece tercih yapmakla bitmiyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Veliler yerleştirmeye esas nakil başvurularında okulların boş kontenjanları dinamik olarak değiştiği için tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. tercih başvuruları 29 Temmuz-02 Ağustos 2019 ve 05-08 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Öğrenciler, her okul türünden en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecekler.