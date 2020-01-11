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POLİTİKA

Libya Başbakanı Serrac'tan Türkiye'ye kritik ziyaret

Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac yarın Türkiye'ye geliyor. Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenilen Fayiz es-Serrac'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

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