Libya Başbakanı Serrac'tan Türkiye'ye kritik ziyaret

İmamoğlu canlı yayında kendini yalanladı: 'Ben depremi tetikler' demedim

Katıldığı televizyon programında Kanal İstanbul ile alakalı konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kanalın olası bir İstanbul depremini tetikleyeceğini söyledi. İlerleyen dakikalarda yayına bağlanan Prof. Dr. Celal Şengör, kanalın İstanbul depremine etkisi olmayacağını ve tetiklemeyeceğini dile getirdi. Programda konuyla alakalı referandum tartışmaları da yapılırken 'Referandumdan İstanbullular, 'evet istiyoruz' derlerse ne olur?' şeklindeki soruya İmamoğlu, 'Referandum işi çözer mi? Çözmez. Büyükşehire ait alanı vermeyeceğiz. Hukuksal mücadelemizi vereceğiz.' diye cevapladı.