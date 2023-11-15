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Lider eşleri Filistin İçin Tek Yürek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle, lider eşleri bugün İstanbul'da Filistin İçin Tek Yürek zirvesinde bir araya gelecek. Katar, Malezya ve Özbekistan gibi çok sayıda ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri, Filistinli masumlar ve mazlumlar için dünyaya mesaj verecek.

04:00 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:55 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi eşi Emine Erdoğan’ın gündeminde, Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar, masum çocuklar ve anneler var. İsrail’in, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda çocuk ve kadınların da yer aldığı 11 binden fazla insanın yaşamını yitirmesi Emine Erdoğan öncülüğünde lider eşlerini harekete geçirdi.

KONUŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın inisiyatifiyle lider eşlerinin İstanbul’da bir araya gelmesi ve buradan Gazzeli masumlar için dünyaya mesaj verilmesi kararlaştırıldı. Gazze’deki masum sivillerin can kaybını azaltmak ve bölgeye barışı getirmek amacıyla yapılabilecekler için daima hazır olduğunu her mecrada dile getiren Emine Erdoğan, bu kez de dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve özel temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da toplantıya ev sahipliği yapacak. Emine Erdoğan’ın toplantıda yapacağı açılış konuşmasının ardından her katılımcı lider eşinin de bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

DAYANIŞMA SERGİLENECEK

Emine Erdoğan’ın himayesinde, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde yapılacak toplantıya, Katar, Malezya ve Özbekistan’ın da aralarında olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileri katılacak. Toplantıda, Gazzeli masumların yaşadığı acıların sona erdirilmesi ve krizin çözümü için güçlü bir dayanışma sergilenecek.



#Emine Erdoğan
#Filistin
#Gazze Şeridi
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