Lüks yolcu gemisinde şüpheli ölüm: 10'uncu kattan 6’ncı kata düştü

Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Olayın ardından düğün salonundaki tüm vatandaşlar tahliye edilirken polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemeleri devam ediyor.