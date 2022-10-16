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ANTALYA

Lüks yolcu gemisinde şüpheli ölüm: 10'uncu kattan 6’ncı kata düştü

Antalya Limanı’nda demirli kruvaziyer ‘Mein Schiff 6’daki 2 bin 301 yolcu arasında bulunan Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka, 10’uncu kattan 6’ncı kata düşerek yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Lüks yolcu gemisinde şüpheli ölüm: 10uncu kattan 6’ncı kata düştü
Mein Schiff 6

Girit Adası'ndan 2 bin 301 yolcusu ve 918 kişilik mürettebatıyla Antalya Limanı'na gelen lüks yolcu gemisi 'Mein Schiff 6'daki olay, dün akşam meydana geldi.

Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka, geminin 10'uncu kattaki balkon kısmından 6'ncı kata düştü. Monka'ya ilk müdahaleyi gemideki sağlık görevlileri yaptı ancak kurtarılamadı.

Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uyuyor numarası yapan hırsız polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.
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Harran Sokak üzerinde bulunan Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti.
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Hasan Yılmaz’ı uyandırarak bilgilendiren ekipler, deponun kapısını anahtar ile açtı.
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Depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı.
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Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine “Ben neredeyim?” dedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce “Nasıl girmiş bu buraya.” diyerek tepki gösterdi.
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Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda “Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum.” açıklamasında bulundu.<br><br>Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uyuyor numarası yapan hırsız polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi
Bursa'da, 74 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın evinin depo kısmına giren hırsızlık şüphelisi Abdulkadir Y., yakalanacağını anlayınca depoda bulunan malzemelerin arasına yatarak uyuma numarası yaptı. Polis ekiplerini karşısında gören Abdulkadir Y. “Ben neredeyim?" diyerek tepki gösterdi.

Kocaeli’deki düğünde kan aktı: Üç kişi yaralandı
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Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesinde bulunan evlendirme dairesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında gelin tarafı ve damat tarafındaki grup arasında karşılıklı tartışma yaşandı.
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Yaşanan tartışma bir süre sonra büyüyünce evlendirme dairesinin önünde kavgaya dönüştü.
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Yaşanan tartışma bir süre sonra büyüyünce evlendirme dairesinin önünde kavgaya dönüştü.
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Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Olayın ardından düğün salonundaki tüm vatandaşlar tahliye edilirken polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemeleri devam ediyor.
Kocaeli’deki düğünde kan aktı: Üç kişi yaralandı
Kocaeli'de düğünde kız tarafı ve erkek tarafındaki bir grup arasında çıkan kavga, bıçaklı yaralamayla sona erdi. Çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

İzmir’deki yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile vurdular
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Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi.
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İddiaya göre, cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışma, tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü.
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Grup içerisinden bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu.
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Şüpheliler olay yerinde kaçarken, K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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Öte yandan, olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir’deki yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile vurdular
İzmir'in Bornova ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada başına kaldırım taşı ile vurulan K.Y. (40), ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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