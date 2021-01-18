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ANKARA

Magandalar vurdu ekipler yaşama döndürdü: Kızıl şahin yeniden göklere döndü

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, avlanması yasak olmasına karşın, silahla vurularak ağır şekilde yaralanmış halde bulunan kızıl şahin yavrusunu tedavi ederek yaşama döndürdü. Kızıl Şahin, tedavi sürecinin ardından ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için yaşam alanına salındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağır şekilde yaralanmış halde bulunan kızıl şahin yavrusu tedavi edildi.
Ağır şekilde yaralanmış halde bulunan kızıl şahin yavrusu tedavi edildi.

Kahramankazan Belediyesi, kanadından vurularak yaralanmış halde bulunan bir kızıl şahini yaşama döndürdü.

Kanatlarında saçma izleri

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bir kızıl şahin buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, kızıl şahini Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Kanadından yaralandığı belirlenin kızıl şahinin yapılan incelemenin ardından silahla vurulduğu tespit edildi.

Kızıl Şahin, tedavi sürecinin ardından ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için yaşam alanına salındı.

Ameliyat başarılı geçti

Avlanması yasak olmasına karşın silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kızıl şahin, burada hemen ameliyata alındı. Belediye veterinerince ameliyat edilen şahin, başarılı geçen ameliyatın ardından yaşama tutundu. Kızıl Şahin, tedavi sürecinin ardından ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için yaşam alanına salındı.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, avlanması yasak olmasına karşın, silahla vurularak ağır şekilde yaralanmış halde bulunan kızıl şahin yavrusunu tedavi ederek yaşama döndürdü.

Özgürce uçabilecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz kızıl şahine gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuz tekrar göklerde özgürce uçabilecek olması bizleri çok mutlu etti” dedi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sokak hayvanlarına ve ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz açıklama yaptı.
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