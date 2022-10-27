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EDİRNE

Mağaza açılışında izdiham: Kalabalık görevliler tarafından zor kontrol edildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde ev eşyası ve giyim ürünleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. İçeri girmek isteyen kalabalık görevliler tarafından zor kontrol edildi.

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Haber Merkezi İHA
Mağaza açılışında izdiham - Edirne haberleri
İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları küçük gruplar halinde aldı.

Keşan’da yeni ev eşyaları ve giyim ürünleri satan mağaza, açılışına özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşanınca, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları küçük gruplar halinde aldı.

Zaman ilerledikçe dışarıda bekleyen kalabalık da yoğunlaştı. Mağazanın bulunduğu caddeyi işgal eden kalabalık, araç geçişlerini zora soktu.

Ev eşyası satan mağazanın açılışında ortalık karıştı: Camlar tuz buz oldu polis müdahale etti
FOTOĞRAF 9
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı.
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İçeri girmek isteyen kalabalık, mağazanın camlarını kırdı.
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Bölgeye sevk edilen polis, açılışı iptal ederek, kalabalığı dağıttı.
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Özlüce Mahallesi'ndeki mağazanın önünde, açılış saatinden önce çok sayıda kişi toplanarak uzun kuyruklar oluşturdu.

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Bu kişiler, kapıların açılmasının ardından içeri girebilmek için adeta birbirlerini ezdi.

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Hafif yaralananlara, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Ayrıca iş yerinin bazı camlarının kırıldığı görüldü.

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Ev eşyası satan mağazanın açılışında ortalık karıştı: Camlar tuz buz oldu polis müdahale etti
Bursa'da ev eşyası satan bir mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince yüzlerce kişinin akınına uğradı. Yaşanan izdihamda mağazanın camları kırılırken bölgeye sevk edilen polis, açılışı iptal ederek kalabalığı dağıttı.


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