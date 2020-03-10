Mahalle var tapu yok: 53 yıldır kimse tapu alamadı

Buldan ilçesi Derbent Mahallesi'nde 1967 yılında sulama barajı yapımına karar verildi. Baraj yapım çalışmalarına başlanırken, Derbent Mahallesi'nin de 10 kilometre ileride başka bir arazi üzerine taşınması karara bağlandı. İstimlak bedellerini alan vatandaşlar, aralarında para toplayarak, Fatıma Bağcı'ya ait 46 dönümlük araziyi satın aldı. Ev ve ahırlarını belirlenen araziler üzerine inşa edilirken, Derbent Mahallesi de yeniden kurulmuş oldu. Ancak Bağcı'dan alınan tapunun devir teslim işlemleri çeşitli sebeplerle aksadı. Arazi sahibi Bağcı, daha sonra İzmir'e yerleşti. Bağcı ve eşi vefat edince arazinin hak sahibi bulunmadığından hazine arazisi olarak kayıtlara geçirildi. 90 evin bulunduğu 400 nüfuslu mahallede, vatandaşlar yaptıkları girişimlere ve aradan geçen 53 yıla rağmen tapularını alamadı. Cami, okul ve iş yerlerinin bulunduğu mahallede, herhangi bir ev ya da arsanın tapusu da bulunmuyor.

DHA Mahallede 53 yıldır kimse tapu alamadı.

"Derbent Mahallesi var ancak tapusu maalesef yok"



Mahallede kahvehane işleten 64 yaşındaki Mustafa Akten, mahalle olarak tapu sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti. Mahallede ev ve arazi alım satımı yapılamadığını ifade eden Akten, "Okulumuz var, camimiz var, devletin her türlü kurum ve kuruluşu var. Ancak mahallenin tapusu yok. Herkes bu sorun nedeniyle mağdur. Yeni iş yeri açmak isteyenler, bu sıkıntı nedeniyle açamıyor. Vergimizi veriyoruz. Resmiyette Derbent Mahallesi var ancak tapusu maalesef yok. 53 yıldır burada tapu yok ve çok mağduruz. Mahalle arazisi, hazineye aktarılmış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çözüm istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Aydın ise, "Kendimi bildim bileli tapumuz yok. Üzerinde evimizin bulunduğu arsa babaannemden babama ondan da bize kaldı. Resmiyette bir belgemiz yok ancak ev ve arsa sahibiyiz" diye konuştu.