Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı: Saklandığınız deliklerde buluruz

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da AK Parti seçmenini hedef alan sahte bir hesap, "İleride AK Parti'ye oy vermiş, desteklemiş herkesin bunu sır gibi saklamak zorunda kalacağı ve bunun ayıp olarak sayılacağı günleri iple çekiyorum" paylaşımında bulundu.
Bu paylaşım üzerinden AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran pek çok sahte hesap, ağza alınmayacak ifadeler kullandı.
"Saklandığınız deliklerde buluruz"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisine oy veren vatandaşlara karşı işlenen bu nefret suçuna sessiz kalamadı.
Twitter hesabından paylaştığı gönderide, yazılan mesajların ekran görüntülerine yer veren Ünal, "15 Temmuz’da başaramamış olmanın öfkesi bu. Sosyal medyada oluşturulan nefret söylemi ve dezenformasyonun büyük bir kısmını sahte hesaplar üzerinden içerideki ve dışarıdaki FETÖ yapılanması oluşturuyor. Sizleri de saklandığınız deliklerde buluruz." ifadesini kullandı.
15 Temmuz’da başaramamış olmanın öfkesi bu. Sosyal medyada oluşturulan nefret söylemi ve dezenformasyonun büyük bir kısmını sahte hesaplar üzerinden içerideki ve dışarıdaki fetö yapılanması oluşturuyor. Sizleri de saklandığınız deliklerde buluruz. pic.twitter.com/NOK3WYnv1j
15 Temmuz’da başaramamış olmanın öfkesi bu. Sosyal medyada oluşturulan nefret söylemi ve dezenformasyonun büyük bir kısmını sahte hesaplar üzerinden içerideki ve dışarıdaki fetö yapılanması oluşturuyor. Sizleri de saklandığınız deliklerde buluruz. pic.twitter.com/NOK3WYnv1j— Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) August 2, 2021