Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı: Saklandığınız deliklerde buluruz

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da AK Parti seçmenini hedef alan sahte bir hesap, "İleride AK Parti'ye oy vermiş, desteklemiş herkesin bunu sır gibi saklamak zorunda kalacağı ve bunun ayıp olarak sayılacağı günleri iple çekiyorum" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşım üzerinden AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran pek çok sahte hesap, ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

"Saklandığınız deliklerde buluruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisine oy veren vatandaşlara karşı işlenen bu nefret suçuna sessiz kalamadı.

Twitter hesabından paylaştığı gönderide, yazılan mesajların ekran görüntülerine yer veren Ünal, "15 Temmuz’da başaramamış olmanın öfkesi bu. Sosyal medyada oluşturulan nefret söylemi ve dezenformasyonun büyük bir kısmını sahte hesaplar üzerinden içerideki ve dışarıdaki FETÖ yapılanması oluşturuyor. Sizleri de saklandığınız deliklerde buluruz." ifadesini kullandı.

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15 Temmuz’da başaramamış olmanın öfkesi bu. Sosyal medyada oluşturulan nefret söylemi ve dezenformasyonun büyük bir kısmını sahte hesaplar üzerinden içerideki ve dışarıdaki fetö yapılanması oluşturuyor. Sizleri de saklandığınız deliklerde buluruz. pic.twitter.com/NOK3WYnv1j — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) August 2, 2021

OYNAT 00:33 Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' dedi. Köyden vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyor.

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