Gündem Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı Saklandığınız deliklerde buluruz
POLİTİKA

Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı: Saklandığınız deliklerde buluruz

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Twitter'da AK Parti'ye yönelik nefret söyleminde bulunan hesaplara sert sözlerle tepki gösterdi. Hesapların büyük bir kısmının sahte olduğuna dikkat çeken Ünal, "Sosyal medyada oluşturulan nefret söylemi ve dezenformasyonun büyük bir kısmını sahte hesaplar üzerinden içerideki ve dışarıdaki FETÖ yapılanması oluşturuyor. Sizleri de saklandığınız deliklerde buluruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı: Saklandığınız deliklerde buluruz
​​AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da AK Parti seçmenini hedef alan sahte bir hesap, "İleride AK Parti'ye oy vermiş, desteklemiş herkesin bunu sır gibi saklamak zorunda kalacağı ve bunun ayıp olarak sayılacağı günleri iple çekiyorum" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşım üzerinden AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran pek çok sahte hesap, ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

"Saklandığınız deliklerde buluruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisine oy veren vatandaşlara karşı işlenen bu nefret suçuna sessiz kalamadı.

Twitter hesabından paylaştığı gönderide, yazılan mesajların ekran görüntülerine yer veren Ünal, "15 Temmuz’da başaramamış olmanın öfkesi bu. Sosyal medyada oluşturulan nefret söylemi ve dezenformasyonun büyük bir kısmını sahte hesaplar üzerinden içerideki ve dışarıdaki FETÖ yapılanması oluşturuyor. Sizleri de saklandığınız deliklerde buluruz." ifadesini kullandı.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
OYNAT 00:33
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' dedi. Köyden vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyor.

İsrail'den 'Türkiye yardım teklifini reddetti' iddiasına yalanlama
DÜNYA
İsrail'den 'Türkiye yardım teklifini reddetti' iddiasına yalanlama
Abone Ol Google News
Marmaris yangınında beşinci gün

Marmaris yangınında beşinci gün

​Alevler mahalleyi sardı, vatandaşlar böyle tahliye edildi.
Vaka artış hızında azalma

Vaka artış hızında azalma

​Türkiye'nin 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.
‘Help Turkey’ organizasyonunu İngiliz uzman deşifre etti: Tweetleri atıp hesap adlarını değiştirdiler

​Bakan Bilgin, orman yangınından etkilenen bölgeler için alınan kararı duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'iç barış ve huzur' çağrısı.

​Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı.

​Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı.

"Yalan haber ve fitne yangınla mücadele edenleri yaralıyor."

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki.

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.