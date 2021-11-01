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ANKARA

Mahmur Kampı'ndan İstanbul'a gelen terörist yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından düzenlenen operasyonda Mahmur Kampı'ndan gelen ve yurt dışına çıkmaya çalışan PKK/KCK Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Mahmur Kampından İstanbula gelen terörist yakalandı
Mahmur Kampı'ndan gelen terörist yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 26 Ekim'de Sultangazi'de PKK/KCK terör örgütü adına Irak'taki Mahmur Kampı'nda gelen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Sultangazi'de kaldığı adreste yakalanan şüpheli H.Y.'nin illegal yollardan yurtdışına kaçma arayışı içerisindeyken yakalandığı bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., 27 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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