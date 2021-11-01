Mahmur Kampı'ndan İstanbul'a gelen terörist yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 26 Ekim'de Sultangazi'de PKK/KCK terör örgütü adına Irak'taki Mahmur Kampı'nda gelen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Sultangazi'de kaldığı adreste yakalanan şüpheli H.Y.'nin illegal yollardan yurtdışına kaçma arayışı içerisindeyken yakalandığı bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., 27 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.