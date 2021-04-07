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MALATYA

Malatya haberleri: Kadınların elinden yöresel lezzetler

Kadınların elinden yöresel lezzetler

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nde açılan kafe ve markette, gönüllü kadınlar yöresel ürünlerini satışa sunuyor. Buradan alışveriş yapan vatandaşlar da doğal ürünlere ulaşmaktan memnun. Onlardan biri olan Diyadin Demiroğlu, “Elazığ’dan Malatya’ya gezme amaçlı geldik. Burada, kadınların hazırladığı börek ve gözlemeden yedik. Çok lezzetlilerdi” dedi. Nigar Sönmez Orhan da organik ürünlere düşkün olduğunu söyleyerek ürünlerin hepsini çok beğendiğini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya haberleri: Kadınların elinden yöresel lezzetler
Diyadin Demiroğlu isimli bir vatandaş Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan ürünleri çok beğendiklerini ifade etti.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, yenilenen konseptiyle Kışla Caddesinde vatandaşlara izmet veriyor. 2019 yılında kurulan kooperatifte açılan Kafe-Market ile gönüllü kadınlar yöresel ürünlerini satışa sunuyor. Buradan alışveriş yapan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek bu tür kooperatiflerin sayılarının artması gerektiğini ifade ettiler.

ELAZIĞ’A DA BÖYLE BİR KOOPERATİF İSTİYORUZ

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan ürünleri çok beğendiklerini ifade eden Diyadin Demiroğlu isimli bir vatandaş, şunları söyledi: “Ben Elazığlıyım buraya Elazığ’dan Malatya’ya gezme amaçlı geldik. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi yazısını gördük ve gezmek istedik. Kadınların hazırlamış olduğu börek ve gözlemeden yedik. Çok lezzetli, çok da güzel ürünler var. Hanımların ellerine sağlık. Köy bulguru, tarhana, erişte gibi bir çok el yapımı ürünler var ve burada satışa sunulmakta. Elazığ’da da böyle bir kooperatifin eksikliliğini çok hissediyoruz. Battalgazi Belediyesi’ne kadınlara böyle güzel fırsatlar verdikleri içinde çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımız bu tür kooperatifler sayesinde kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.”

HİJYENİK VE ÇOK LEZZETLİ

Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde memnun olduklarını belirten Nigar Sönmez Orhan ise “Battalgazi’de oturan bir vatandaş olarak bölgemize kurulan kadın kooperatifinden çok memnunuz. Organik ve doğal ürünlere çok düşkünüz. Kadınların ellerinden böyle temiz, hijyenik bir şekilde alış veriş yapmayı güzel. Her türlü ürün mevcut burada. Ev ekmeği gibi bir çok yöresel ürünleri de rahatlıkça burada bulabiliyoruz” dedi. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin bir çok önemli projeye imza attığının altının çizen Özge Turhan isimli bir başka vatandaş iseşöyle konuştu: “Kadınlarımız evde oturmak yerine bu tür faaliyetlerde yer alarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar, sosyalleşme imkanları da bulabiliyorlar. Mutfağı da gezdik gördük çok temiz. Hijyenik koşullarda ürünler üretiliyor.

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