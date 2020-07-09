Malatya 4.4 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ekiplerin sahada inceleme ve araştırma yaptığını belirten Baruş şu ifadeleri kullandı:
Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz depremin merkez üssü olan mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor.
Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.