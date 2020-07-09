Malatya 4.4 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

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ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına DEAŞ yazıldı: Çok aşağılanmış hissettim

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (DEAŞ) yazıldı. Ayşe yaptığı açıklamada,ISIS (DEAŞ) yazısını görünce şok olduğunu ifade ederek, "Çok aşağılanmış hissettim. Bu tüm dünyada Müslümanların itibarını gölgeleyen bir isim. Hâlâ bu zamanda, bu çağda böyle bir şeyin kabul edilebilir olmasına inanamıyorum" dedi.