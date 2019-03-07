Malatya'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

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Erdoğan'dan ABD'ye F-35 uyarısı: Kimse Türkiye'yi terbiye etmeye kalkmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington yönetiminin S-400 konusundaki şantajlarına tepki gösterdi. Erdoğan, F-35 vermemekle Türkiye'yi tehdit eden ABD'ye "Kimse bizi terbiye etmeye kalkmasın bizim buna karşı bağışıklığımız var. Bizim şu anda THY olarak filomuzun neredeyse yarısı Boeing. 4 yıl içerisinde 100'e yakın bir alım yapıyoruz. Türkiye şimdi bu noktada ABD'nin kalkıp da S-400 tutturması yanlış bir şey" yanıtını verdi.