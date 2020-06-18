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MALATYA

Malatya'da mezrada görülen yılanlar korkuttu: Bölgedeki vatandaşları uyardı

Malatya'da mezrada görülen yılanlar korkuttu: Bölgedeki vatandaşları uyardı

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yılanlar birçok yerde görülmeye başladı. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde mezrada da görülen yılanlar korkuttu. Bölge sakini Mustafa Karakaş, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde bölgedeki vatandaşları da yılanlara karşı uyardı.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Karakaş, kuyudan su çektiği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda 2 yılanla karşılaştı.
Mustafa Karakaş, kuyudan su çektiği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda 2 yılanla karşılaştı.

Evlere ve araçlara giren yılanlar korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok yerde görülen yılanlara karşı yetkililer uyarırken, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Kalecik mezrasında da ortaya çıkan yılanlar korkuttu.

Mustafa Karakaş, kuyudan su çektiği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda 2 yılanla karşılaştı.

Bölgedeki vatandaşları uyardı

Mezrada hayvanlarını otlatan Mustafa Karakaş, kuyudan su çektiği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda 2 yılanla karşılaştı. Bu anları cep telefonları ile de kayda alan Karakaş, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde bölgedeki vatandaşları da yılanlara karşı uyardı.

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