Malkara’da dere taştı: Yollar bataklığa döndü

Tekirdağ'ın İshakça Mahallesi’nde 30 dakika süren şiddetli sağanak yolları çamura dönüştürdü. Derenin de taştığı sağanak sırasında kısa bir süre köprüde ulaşım sağlanamadı. Kaldırım taşları yerinden sökülürken, mahalle merkezindeki yollarda hasar meydana geldi.
Tarladan gelen suların engellemesini istiyorlar
Şiddetli sağanak yağışlarda tedirgin olduklarını ifade eden İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, şu şekilde açıklamada bulundu:
- “Mahallemizde her yağan yağmur korkulu rüyamız oluyor. Su kanalları eskiden kalma olduğu için sağanak yağışı kaldırmıyor. Bayırdan gelen su, balçık yolu bu hale getirdi. Tarlalardan gelen suların engellenmesini istiyoruz.”