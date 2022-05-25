Manavgat’ta traktör 300 metrelik uçuruma yuvarlandı

Ekonomi

Sur Yapı'dan konut finansman paketi'ne yüzde 20 indirim desteği

İstanbul ve Antalya’daki konut projelerini İlk Evim Konut Finansman Paketi kapsamında satışa sunmaya başlayan Sur Yapı’dan kampanyaya büyük destek geldi. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yeni konut finansman paketi sayesinde konut ihtiyacını ve yatırımını erteleyen pek çok kişinin ev sahibi olabileceğini belirtti.