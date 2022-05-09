Şehzadeler’de kentsel dönüşüm yıkımı sürüyor

Başkan Çelik, bölgedeki evlerini boşaltan vatandaşlarla da bir araya gelerek, bir süre onlarla sohbet etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Manisa Şehzadeler’in elli yıllık hayali olan kentsel dönüşümün birinci etabı, 365 dönümlük alanda yıkım çalışmaları ile devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabında yürütülen yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Yıkım ekipleriyle bir araya gelen Başkan Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bölgede evlerini boşaltan vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Yıkım sahasındaki incelemelerinin ardından bir değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelik, “Yüklenici firma çalışanı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çayımızı da burada çalışan arkadaşlarımızla birlikte içiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, inşallah hızlı bir şekilde kazasız, belasız şekilde çalışmayı tamamlayacağız. Manisa’nın elli yıllık hayali, beş mahallemizi kapsayan 365 dönümlük alandaki Kentsel Dönüşüm Projemizin birinci etabındaki yıkım çalışmalarını bizzat yerinde inceledim. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışıyorlar, ellerine emeklerine sağlık” dedi.

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MANİSA’NIN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın bir taftan ihale çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatan Başkan Çelik şöyle devam etti; “İnşallah ihale süreci tamamlandıktan sonra burada birinci etapta 605 konut ve 54 dükkanın inşaatına başlamış olacağız. Buradaki en önemli hususlardan birisi şu; burada büyük bir oranla muvafakatler imzalandı. Burada yaşayan vatandaşlarımızdan ev alma hakkı olanların yüzde 95,5’i, iş yeri alma hakkı olanların da yüzde 100’ü ‘evet bu proje çok güzel bir proje’ diyerek imzalarını attılar, muvafakatlerini verdiler. Belki de bu kadar yoğun destek alması açısından Türkiye’deki örnek projelerden biridir. Manisa tarihinin tartışmasız en büyük projesi.”

HEDEF; AY SONUNABİTİRMEK