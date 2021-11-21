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MANİSA

Manisa'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir eve el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Evde maddi hasar oluşurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Merkezi AA
Manisada bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
​Manisa'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi 305 Sokak'taki bir eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlama sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇEVREDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Ekipler, patlayıcının parçalarını detaylı incelemek üzere emniyete götürdü.

Yaralanan olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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