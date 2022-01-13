Gündem Manisada okul bahçesinde faciadan dönüldü
MANİSA

Manisa'da okul bahçesinde faciadan dönüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ilkokulun bahçesinde, 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Eski foseptik ve kullanılmayan kanalizasyon borularının bulunduğu alandaki çökmenin, yağmurla toprağın gevşemesi nedeniyle oluştuğu belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Manisada okul bahçesinde faciadan dönüldü​ - Manisa haberleri
İlkokulun bahçesinde 2 metre derinliğinde çökme meydana geldi.

Alaşehir'de, Beş Eylül İlkokulu'nun arka bahçesindeki tuvaletlerin bulunduğu bölümde, gece yarısı çökme meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenci ile öğretmenler, bahçedeki 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki çukuru görünce şaşırdıklarını belirtti. Okul müdürü Recep Gündüz, durumu Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da okula gelip, incelemelerde bulundu.

"ÇUKUR KAPATILACAK"

Okula çağrılan Alaşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerinin incelemesinde çökmenin, eski foseptik ve kullanılmayan kanalizasyon borularının bulunduğu alanda, yağmurla toprağın gevşemesi nedeniyle oluştuğu tespit edildi.

Çökmenin olduğu alan, bariyerlerle çevrilerek tedbir alındı. Kaymakam Uçgun, "Olay, gece yaşanmış. Çökmenin yaşandığı alandaki çukuru bariyerlerle çevirerek, koruma altına aldık. Teknik elemanlar gerekli araştırmayı yaptıktan sonra çukur kapatılacak" dedi.

İnceleme başlatıldı

İnceleme başlatıldı

​Bülent Ersoy'un görüntüleri çok konuşulmuştu.
Görenler inanamıyordu

Görenler inanamıyordu

İki günde bu hale geldi.
Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldıza yürek yakan veda: Katiline mi aşık oldun yavrum

Yeni dönem başladı: TBMM'de kabul edildi.

​Dört bin mahkuma insanlık dışı muamelede bulunmuştu.

Uzmanlar Türkiye'de görüleceği tarihi açıkladı.

Sosyal ve Ekonomik Destek miktarına zam geldi.

​Sanayide çarklar dönüyor.

Vatandaşın kabusu olmuşlardı: 28 ilde 'Kene' operasyonu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.