Mantar yemeği 15 kişiyi hastanelik etti: Aralarında sosyal medya fenomeni de var

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Kösedağ akşam saatlerinde eşi ve 13 arkadaşı ile yemekte mantar yedi.
Bir süre sonra bazı kişiler mide bulantısı, üşüme ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.
Şikayetleri devam eden misafirler kendi araçları ve ambulanslarla çevredeki hastanelere başvurdu. Zehirlenen misafirler arasında çeşitli filmlerde de oyunculuk yapan sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ’ın da bulunduğu öğrenildi.
Sağlık ekiplerince tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sis gece yarısından itibaren etkisini arttırdı.
Anadolu Yakası’nda E5 kara yolu üzerinde araçlar dörtlülerini yakarak ilerlerken bazı araçların sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için yol kenarında bekleme yaptığı görüldü.
. Yoğun sis nedeniyle kayganlaşan E5 kara yolunda sürücüler kontrollü ve yavaş bir şekilde ilerledi. Altunizade - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de benzer görüntüler kaydedildi.
Marmara bölgesinde etkili olan sis, Bursa’da da etkisini gösterdi. Gece saatlerinde şehir merkezini kaplayan sisli havada görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı son değerlendirmede Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısı vermişti.
Uyarıların ardından Bursa’da gece saatlerinde sisli hava etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezini esir alan puslu havada görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü görüldü.
Bazı binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak seyir etti.
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi
İstanbul Anadolu Yakası'nda gece yarısından itibaren yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken E5 kara yolunda sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi. Sis Bursa'da da etkisini gösterdi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
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Yangın sabah saat 05.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan yat limanında meydana geldi.
İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede dumanların yükseldiği tekneler bir anda alev topuna döndü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çevre ilçelerden itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan teknelere müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yangının diğer teknelere sıçramaması için tekneler güvenli bölgeye çekildi.
Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 6 teknenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Yangının meydana geldiği limanda bekçi olarak çalışan Atilla Yalın Saat 05.00 sularında görev bölgemde duruyordum. Yan taraftaki iş arkadaşımın yerinde olmadığını gördüm. Kulübeden çıkınca baktığımda tekneler alev almıştı. İtfaiye ekiplerimiz sayesinde yangına müdahale edildi. Yaralımız ve can kaybımız yok. Yangının sebebi elektrik kontağı olduğu belirtildi. Şu ana kadar 6 teknemiz yandı. dedi.
Bostancı sahilde korkutan yangın: Altı tekne küle döndü
Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. Alevler diğer teknelere sıçrarken, bu sırada 6 tekne yanarak kullanılamaz geldi.
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Olay, saat 22.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Büyükhendek Caddesinde meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paketin bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
ŞÜPHELİ ÇANTAYI ALIP, ÖLMEK İSTİYORUM BEN ZATEN AĞABEY DİYE BAĞIRDIPolisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti.
Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım diyerek çantayı eline aldı. Polisin müdahalesinin ardından, çantayı kafelerin bulunduğu sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş ekip otosuna bindirildi.
KAFEDE OTURANLAR PANİKLEYİP KAÇMAYA BAŞLADIBüyükhendek Caddesindeki kafelerde oturan aralarında turistlerin de bulunduğu kişiler, çantanın sokağa atılmasıyla birlikte paniğe kapılıp, Şişhane istikametine doğru koşmaya başladı.
ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDIŞüpheli çanta, olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.
Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Galata Kulesi yanında şüpheli çanta paniği: 'Ben zaten ölmek istiyorum' deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı
Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Bu kişinin polisin müdahalesi sonrası çantayı atmasıyla sokakta bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Fünye ile patlatılan çantadan patlamış mısır, çocuk bezi ve kıyafetler çıktı.