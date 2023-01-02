Gündem Mantar yemeği 15 kişiyi hastanelik etti Aralarında sosyal medya fenomeni de var
BURSA

Mantar yemeği 15 kişiyi hastanelik etti: Aralarında sosyal medya fenomeni de var

Bursa’da 15 kişi akşam yemeğinde yediği mantardan zehirlendi. Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Mantar yemeği 15 kişiyi hastanelik etti: Aralarında sosyal medya fenomeni de var
Sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Kösedağ akşam saatlerinde eşi ve 13 arkadaşı ile yemekte mantar yedi.

Bir süre sonra bazı kişiler mide bulantısı, üşüme ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Şikayetleri devam eden misafirler kendi araçları ve ambulanslarla çevredeki hastanelere başvurdu. Zehirlenen misafirler arasında çeşitli filmlerde de oyunculuk yapan sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ’ın da bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi
FOTOĞRAF 8
Title
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sis gece yarısından itibaren etkisini arttırdı.
Title
Anadolu Yakası’nda E5 kara yolu üzerinde araçlar dörtlülerini yakarak ilerlerken bazı araçların sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için yol kenarında bekleme yaptığı görüldü.
Title
. Yoğun sis nedeniyle kayganlaşan E5 kara yolunda sürücüler kontrollü ve yavaş bir şekilde ilerledi. Altunizade - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de benzer görüntüler kaydedildi.
Title
Title
Marmara bölgesinde etkili olan sis, Bursa’da da etkisini gösterdi. Gece saatlerinde şehir merkezini kaplayan sisli havada görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı son değerlendirmede Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısı vermişti.
Title
Uyarıların ardından Bursa’da gece saatlerinde sisli hava etkisini göstermeye başladı. Şehir merkezini esir alan puslu havada görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü görüldü.
Title
Bazı binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak seyir etti.
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi
İstanbul Anadolu Yakası'nda gece yarısından itibaren yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken E5 kara yolunda sürücüler dörtlülerini yakarak ilerledi. Sis Bursa'da da etkisini gösterdi. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bostancı sahilde korkutan yangın: Altı tekne küle döndü
FOTOĞRAF 12
Title
Yangın sabah saat 05.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan yat limanında meydana geldi.
Title
İddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede dumanların yükseldiği tekneler bir anda alev topuna döndü.
Title
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çevre ilçelerden itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan teknelere müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Title
Yangının diğer teknelere sıçramaması için tekneler güvenli bölgeye çekildi.
Title
Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 6 teknenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Title
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Title
Yangının meydana geldiği limanda bekçi olarak çalışan Atilla Yalın Saat 05.00 sularında görev bölgemde duruyordum. Yan taraftaki iş arkadaşımın yerinde olmadığını gördüm. Kulübeden çıkınca baktığımda tekneler alev almıştı. İtfaiye ekiplerimiz sayesinde yangına müdahale edildi. Yaralımız ve can kaybımız yok. Yangının sebebi elektrik kontağı olduğu belirtildi. Şu ana kadar 6 teknemiz yandı. dedi.
Title
Title
Title
Title
Bostancı sahilde korkutan yangın: Altı tekne küle döndü
Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. Alevler diğer teknelere sıçrarken, bu sırada 6 tekne yanarak kullanılamaz geldi.

Galata Kulesi yanında şüpheli çanta paniği: 'Ben zaten ölmek istiyorum' deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı
FOTOĞRAF 18
Title
Olay, saat 22.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Büyükhendek Caddesinde meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu.
Title
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paketin bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
Title
ŞÜPHELİ ÇANTAYI ALIP, ÖLMEK İSTİYORUM BEN ZATEN AĞABEY DİYE BAĞIRDIPolisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti.
Title
Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım diyerek çantayı eline aldı. Polisin müdahalesinin ardından, çantayı kafelerin bulunduğu sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş ekip otosuna bindirildi.
Title
KAFEDE OTURANLAR PANİKLEYİP KAÇMAYA BAŞLADIBüyükhendek Caddesindeki kafelerde oturan aralarında turistlerin de bulunduğu kişiler, çantanın sokağa atılmasıyla birlikte paniğe kapılıp, Şişhane istikametine doğru koşmaya başladı.
Title
ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDIŞüpheli çanta, olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.
Title
Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı.
Title
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Title
Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Galata Kulesi yanında şüpheli çanta paniği: 'Ben zaten ölmek istiyorum' deyip fırlattı, korku dolu anlar yaşandı
Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polisin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline aldı. Bu kişinin polisin müdahalesi sonrası çantayı atmasıyla sokakta bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Fünye ile patlatılan çantadan patlamış mısır, çocuk bezi ve kıyafetler çıktı.


Bir başka örneği yok

Bir başka örneği yok

​Ölen eşi için öyle bir şey yaptı ki.
Dünyanın üçüncü Avrupanın en uzunu

Dünyanın üçüncü Avrupa'nın en uzunu

Keskin virajlar ve rampalar projeyle ortadan kalkmış olacak.
Cumhurunyüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Enflasyon farkına eklenerek maaşlara yansıtılacak.

​CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor.

2023 'enerji yılı' olacak​.
Esenyurt'ta<br>kiracı dehşeti

Esenyurt'ta
kiracı dehşeti

Bıçakla evini basıp ortalığı birbirine kattı.

​Bostancı sahilde korkutan yangın.

​Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

​Zehirlenenler arasında sosyal medya fenomeni de var.

​İslâm'ın Avrupa'da ortaya koyduğu muhteşem medeniyet.

​Şok Market'ten kampanya.

​İşgalci güç 48 çocuğu öldürdü.

​Fabrika gibi hizmet veriyor.
Acımız üzerinden<br>hesaplaşmayın

Acımız üzerinden
hesaplaşmayın

Sinan Ateş'in eşinden sosyal medya uyarısı.

​MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.