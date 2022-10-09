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MARDİN

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Akademisyen ve Medrese Alimleri Kasımiye Sohbetlerinde buluştu

Mardin Artuklu Üniversitesi öncülüğünde ve ev sahipliğinde Mardin’de Kadim Akademi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve CİHANNÜMA Derneği işbirliğinde düzenlenen Akademi-Medrese buluşmaları "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı” kapsamında Kasımiye Medresesinde ‘Kasımiye Sohbetleri Anılar Nükteler ve Notalar’ başlığıyla samimi bir söyleşi programı gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Akademisyen ve Medrese Alimleri Kasımiye Sohbetlerinde buluştu
Tarihi Kasımiye Medresesinde unutulmaz buluşma.

Kasımiye Sohbetleri programına Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü ali Hayri Çelik, Akademi Medrese Buluşmaları İçin Mardin’de Bulunan Akademisyen ve Medrese Alimleri, Mardinli vatandaşlar, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı.

Mardin Kasımiye Sohbetlerinde Anılar Nükteler ve Notalar Konuştu

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Doç. Dr. Cüneyt Gökçe ve Muhammed Ekinci’nin konuşmacı olduğu söyleşide bütün konuklar söz alarak Mardin’e dair anılarını anlatıp farklı konularda sohbetler gerçekleştirdiler.

Kasımiye Sohbetlerinde ayrıca Dr. Rıfat Ablay ve Yusuf Didar misafirlere bir kaside dinletisi sundular.

Akademisyen ve Medrese Alimleri Kasımiye Buluşmasına Hayran Kaldı

Tarihi Kasımiye Medresesinin avlusunda havuz başında şark ortamında gerçekleştirilen program, çalıştay nedeniyle Mardin’de bulunan akademisyen ve medrese alimleri ile bütün katılımcılara unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Programda bütün misafirlere açık alanda yoğrulan çiğ köfte ikram edildi.

Akademi Medrese Buluşmaları ‘Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı’ kapsamında düzenlenen, Kasımiye Sohbetleri: Anılar, Nükteler ve Notalar Kaside Dinletisi’ne katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş programı düzenleyen Mardin Artuklu Üniversitesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da çalıştaylarına katılıp katkı sunan ve Kasımiye Sohbetler programında kendilerini yalnız bırakmayan bütün misafirlere teşekkür etti.

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