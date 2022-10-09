Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Akademisyen ve Medrese Alimleri Kasımiye Sohbetlerinde buluştu

Kasımiye Sohbetleri programına Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü ali Hayri Çelik, Akademi Medrese Buluşmaları İçin Mardin’de Bulunan Akademisyen ve Medrese Alimleri, Mardinli vatandaşlar, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı.

Mardin Kasımiye Sohbetlerinde Anılar Nükteler ve Notalar Konuştu

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Doç. Dr. Cüneyt Gökçe ve Muhammed Ekinci’nin konuşmacı olduğu söyleşide bütün konuklar söz alarak Mardin’e dair anılarını anlatıp farklı konularda sohbetler gerçekleştirdiler.

Kasımiye Sohbetlerinde ayrıca Dr. Rıfat Ablay ve Yusuf Didar misafirlere bir kaside dinletisi sundular.

Akademisyen ve Medrese Alimleri Kasımiye Buluşmasına Hayran Kaldı

Tarihi Kasımiye Medresesinin avlusunda havuz başında şark ortamında gerçekleştirilen program, çalıştay nedeniyle Mardin’de bulunan akademisyen ve medrese alimleri ile bütün katılımcılara unutamayacakları bir akşam yaşattı.

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Programda bütün misafirlere açık alanda yoğrulan çiğ köfte ikram edildi.

Akademi Medrese Buluşmaları ‘Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı’ kapsamında düzenlenen, Kasımiye Sohbetleri: Anılar, Nükteler ve Notalar Kaside Dinletisi’ne katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş programı düzenleyen Mardin Artuklu Üniversitesine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da çalıştaylarına katılıp katkı sunan ve Kasımiye Sohbetler programında kendilerini yalnız bırakmayan bütün misafirlere teşekkür etti.