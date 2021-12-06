Mardin de ihtiyaç duyulan noktalara kabinli duraklar yerleştirildi

Fen işleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığının iş birliği ile Mardin genelinde; Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, sıcak ve soğuk hava şartlarına karşı korunmasını sağlamak, toplu ulaşım araçlarının yolcu – indirme bindirme noktalarının trafik güvenliği açısından belli olması ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla; Artuklu, Midyat, Kızıltepe, Derik, Nusaybin, Mazıdağı, Yeşilli, ilçelerinde 85 noktada kabinli ( camlı ) otobüs durak montajı tamamlandı.
Çalışma yapılırken öncelik okullar bölgesi olmak üzere, toplu taşıma güzergahların geçtiği mahallelerdeki yolcu yoğunluğunu baz alınarak konulan kabinli (camlı) otobüs durakları vatandaşların hizmetine sunuldu.