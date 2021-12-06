Mardin de ihtiyaç duyulan noktalara kabinli duraklar yerleştirildi

Büyükşehir’in Doğa Yürüyüşü Amik Parkuru ile devam etti

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler yoğun katılım ile devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi ve gündelik hayatın koşturmacasından yorulup, strese, kent yaşamına ara vermek isteyenler için kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.