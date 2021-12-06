Mardin de kavşak ve orta refüjler cıvıl cıvıl

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kadim kentte her alanda başlatmış olduğu çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kültür ve estetik kenti Mardin’e daha canlı bir görünüm kazandırma adına kavşak ve orta refüjlerde başlatılan 20.000 kasımpatı ile 180.000 menekşe çiçeği olmak üzere toplamda 200.000 çiçek ekimi devam ediyor.

Her renkte ekilen kavşak ve orta refüjleri cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşturan çalışmada şuana kadar Kızıltepe İpekyolu Hastanesi Kavşağı, Kabala girişi, İstasyon Mahallesi çömlekçi civarı, Ravza Caddesi, Artuklu Belediyesi Kavşağı, Mardin-Kızıltepe Kavşağı Battı Çıktı üstü ve Protokol Yolu olmak üzere 60.000 çiçek ekimi gerçekleştirilirken çalışmalar devam ediyor.