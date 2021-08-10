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MARDİN

Başkan Aytemür'ün desteğiyle Derikli gençler galibiyete doymuyor

Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür'ün katkı verdiği Derikli gençler sportif başarılarıyla göz dolduruyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin haber: ​​Başkan Aytemürün desteğiyle Derikli gençler galibiyete doymuyor ​
Başkan Hicabi Aytemür Derik Akademili gençlerin her zaman yanında.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür’ün verdiği destekle geçtiğimiz ay Nevşehir’de düzenlenen futbol turnuvasına katılan Derik Akademili gençler turnuvadaki 58 takım arasında üçüncü oldular.

Başarıya doymayan Derik Akademili Gençler geçtiğimiz hafta Van'da düzenlenen futbol turnuvasında aldığı galibiyetlerle göz doldurdu. Derik Akademili gençler turnuvada karşılaştıkları Diyarbakır Sivasspor Okulu'nu 3-1, ardından Van Trabzonspor Okulu'nu 4-1 yendi.

Gençler maddi ve manevi olarak her zaman kendilerine destek olan Başkan Hicabi Aytemür’e teşekkür ettiler.

Takımın oyuncularından Muhammed Furkan Özgen, " Belediye Başkan Vekilimiz Hicabi Aytemür, her zaman yanımızda, bizi hiç yalnız bırakmıyor, istediğimiz zaman görüşebiliyoruz ve her zaman bir isteğimiz olup olmadığını bize soruyor. Diğer kupayı kendisine armağan ettik, Van’dan da kupa ile dönüp başkanımıza armağan etmek istiyoruz." diye konuştu.

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