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MARDİN

Derik kaymakamı muhtarlarla buluştu

Derik Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Evren Çakır’ın Başkanlığında öğretmen evi toplantı salonunda muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıya kurum amirleri de katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin haberleri: ​Derik kaymakamı muhtarlarla buluştu
​Derik kaymakamı muhtarlarla buluştu.

Kaymakam Evren Çakır, halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, vatandaşın talep ve sorunların değerlendirilmesi amacıyla, zaman zaman muhtarlar ve idareciler ile bir araya geldiklerini belirterek;

“Muhtar, mahallede önderlik yapan, iyi şeyler için halkın önünü açan kişidir. Yani devletin temsilcisi ve aynı zamanda halkında temsilcisidir. Mahallelerimizin ihtiyaç, sorun ve taleplerini bildiğini, bugüne kadar kendisine iletilen birçok sorunun çözüme kavuşturulduğunu, bazılarının ise ilgili birimlere yazıldığını ve imkanlar dahilinde çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Kaymakam Çakır, toplantıya katıldıkları için muhtarlara teşekkür ederek, sorunların çözüm aşamasında Kaymakamlık ve kurumlarımız olarak konuların takipçisi olacaklarını, muhtarlara taleplerini kurumlarımızla ve benimle istediğiniz zaman görüşebilir, sorunlarınızı iletebilirsiniz. Dedi.

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