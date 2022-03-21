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MARDİN

Derik’te özel bireylere özel ziyaret

Derik Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Münasebetiyle Özel Bireyleri Ziyaret Etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin haberleri: ​Derik’te özel bireylere özel ziyaret
​Derik’te özel bireylere özel ziyaret.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Derik Kaymakamı ve belediye başkan vekili Evren Çakır Özel bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle Down Sendromu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Kaymakam Çakır; “Down Sendromlu bireylerimizin ihtiyacı olan tek şey toplumun duyarlılığıdır. Günümüzde Down Sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin geleceğe umutla, güvenle bakabilmelerini ve Down Sendromlu bireylerin sosyal yaşama etkin katılımlarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Biz farklılıklarımızla birlikte bir arada mutluyuz, sevgi doluyuz” dedi.

Ev ziyaretlerinde özel bireyler ile yakından ilgilenen Kaymakam Çakır, bu özel günde onları yalnız bırakmadı.

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