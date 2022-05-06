Mardin Büyükşehir Belediyesin’den Çölyak hastalarını sevindirecek gelişme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte sosyal projelerle gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Glüten ilave edilmiş gıda maddelerine karşı ömür boyu duyarlı olan ve tüketmeleri halinde ince bağırsaklarında başta iltihap olmak üzere bir dizi sıkıntı yaşayan çölyak hastalarının Mardin ve çevre kentlerde glütensiz unlu mamulleri temin etmekte zorluk yaşadıkları tespit edilmesi üzerine çalışmalara başlayan Mardin Büyükşehir Belediyesi, bu ihtiyacı karşılama amacıyla çiftçilerinde desteğiyle ilk etapta 15 dönüm üzerine deneme amaçlı kara buğday ekimine başladı. Verim elde edilmesi durumunda daha büyük tarlalarda kara buğday ekimi devam edecek.

Glütensiz Unlu Mamulleri İçin Üretim Tesisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarlalarda yetiştirilecek kara buğdaydan elde edilecek glütensiz undan, unlu mamul üretimi için içerisinde fırınında bulunduğu üretim tesisi ihale çalışmaları başlatıldı.

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Üretim tesisinde çölyak hastalarının temel tüketim maddesi olan başta glütensiz ekmek, makarna, kek, kurabiye ve tatlı gibi ürünler üretilecek. Üretimi yapılacak unlu mamuller, sosyal belediyecilik kapsamında çölyak hastalarına ücretiz bir şekilde dağıtılacak.

Çevre illerde bulunmayan glütensiz unlu mamul üretim tesisi çölyak hastalarına büyük kolaylık sağlayacak.