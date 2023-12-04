Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un katılımları ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.





Artuklu Spor Salonunda düzenlenen etkinlik, engelli bireyler tarafından günün anlam ve önemi konu alan şiirlerin okunması ile başladı. Engelli bireylerin seslendirdiği türkülerin ardından yine engelli bireylerin oluşturduğu Kızıltepe Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının gösteri müsabakası ile devam etti.





Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, engelli bireylerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayan Vali Akkoyun, şunları söyledi: ‘‘Toplumsal bilincimizi kuvvetlendirmek adına 3 Aralık günü kutlanan bu özel günün, Rabbimizin bizlere emaneti olan, özel gereksinimli vatandaşlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, engelli haklarına erişim, bağımsız, eşit ve adil bir yaşama katılım konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlamaktayız. Kadim medeniyetimizdeki “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışı ve Anayasamızdaki sosyal devlet ilkesinin bir tezahürü olarak Özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü adımın atılmasına olanak sağlayarak bu konudaki hassasiyetimizi belirtmek istiyorum. Bugün tüm dünyada ve ülkemizde gelişen insan hakları anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin fırsatlardan eşit düzeyde yararlanabilmesi için her türlü imkânı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan liderliğinde sunmaya devam etmekteyiz’’

Engelli bireyleri toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Vali Akkoyun, ‘‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinesinde, Özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında yetenekleri ile hayata dört elle sarılmaları, mutlulukları ve refahları için çalışıyoruz ve bu çerçevede yoğun gayret sarfediyoruz. Engelli her birey topluma emanettir. Toplumun ayrılmaz bir parçası olarak hayatın her alanında yer alan engelli kardeşlerimiz, sanat, siyaset, eğitim, spor ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri gururlandırmaktadır. Sergiledikleri bu başarıların her daim artarak devam etmesini diliyorum.’’ diye belirtti.

Vali Akkoyun, konuşmasını şöyle tamamladı: ‘’Sevgi ve saygı her engeli aşar. Sevginin ve saygının galip gelemeyeceği hiçbir engel yoktur. Bu şuur ile bütün engelleri birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır. Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken bugüne kadar her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla ilimizde özel gereksinimli vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, istihdam ve evde bakım gibi temel hizmetlerin sunulmasında önemli mesafeler kat ettik. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için akülü araç, manuel sandalye, havalı hasta yatağı, tekerlekli engelli motosiklet ve beyaz baston gibi ihtiyaçların karşılanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimden sağlığa, spordan ulaşıma ve diğer birçok alanda özel gereksinimli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde emeği ve katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün herkes için daha güzel bir yaşam idealimize güç vermesini temenni ediyorum. 3 Aralık Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli kardeşlerimize/vatandaşlarımıza sağlık sıhhat ve mutluluk diliyorum. Allah’a emanet olun. Sağlıcakla kalın.’’





Konuşmaların ardından Vali Akkoyun, katılımcılarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.



