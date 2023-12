Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayan Vali Akkoyun, şunları söyledi: ‘‘Toplumsal bilincimizi kuvvetlendirmek adına 3 Aralık günü kutlanan bu özel günün, Rabbimizin bizlere emaneti olan, özel gereksinimli vatandaşlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, engelli haklarına erişim, bağımsız, eşit ve adil bir yaşama katılım konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlamaktayız. Kadim medeniyetimizdeki “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışı ve Anayasamızdaki sosyal devlet ilkesinin bir tezahürü olarak Özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü adımın atılmasına olanak sağlayarak bu konudaki hassasiyetimizi belirtmek istiyorum. Bugün tüm dünyada ve ülkemizde gelişen insan hakları anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin fırsatlardan eşit düzeyde yararlanabilmesi için her türlü imkânı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan liderliğinde sunmaya devam etmekteyiz’’

Engelli bireyleri toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Vali Akkoyun, ‘‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinesinde, Özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında yetenekleri ile hayata dört elle sarılmaları, mutlulukları ve refahları için çalışıyoruz ve bu çerçevede yoğun gayret sarfediyoruz. Engelli her birey topluma emanettir. Toplumun ayrılmaz bir parçası olarak hayatın her alanında yer alan engelli kardeşlerimiz, sanat, siyaset, eğitim, spor ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri gururlandırmaktadır. Sergiledikleri bu başarıların her daim artarak devam etmesini diliyorum.’’ diye belirtti.