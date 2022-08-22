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MARDİN

Mardin’deki kazaya yayın yasağı

Mardin’in Derik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine 20 Ağustos’ta 1 polis memurun şehit olduğu 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Derik Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı.

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Haber Merkezi İHA
Mardin’deki kazaya yayın yasağı
Mardin’deki kazaya yayın yasağı

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suça konu soruşturma başlatıldığı anımsatılan açıklamada, “Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası çerçevesi hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına” ifadelerine yer verildi.

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı: Bir saniye ile kurtuldum
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Derik'te dün Üçyol mevkisinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazada olay yerinde bulunanlardan Gülsen Esen, kazanın etkisini hala atlatamadığını söyledi.<br>
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\"Fırına ekmek almaya geldim. Kaza oldu, herkes oraya koştu. Yaralıları, ölenleri götürdüler. Evimize gidiyorduk ki ikinci kaza oldu. Bir saniye ile kurtuldum.\" diyen Esen, hala yaşadığına inanamadığını belirtti.<br>Esen, o anda herkesin şokta olduğunu dile getirdi.<br>
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Kolundan yaralandı<br><br>Ercan Çeyez (17) ise, ilk kazayı görüp kardeşinin orada olabileceğini düşünüp, olay yerine gittiğini belirtti.
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Araçtan kopan parçanın çarpması sonucu yere düştüğünü anlatan Çeyez, başını kaldırdığında tırın yanından geçtiğini gördüğünü söyledi.<br><br>Çeyez, \"Kolumun yan tarafından darbe aldım. Kazada ölenlerin yüzde 90'ı tanıdıktı. Akraba, eş, dost vefat etti.\" dedi.
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\"Bir şeylerin patladığını düşündük\"<br><br>Kazanın yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Şahin Ektiren ise, çalıştığı sırada şiddetli bir ses geldiğini belirtti.
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Ektiren, \"Önce bir şeylerin patladığını düşündük. Dışarı çıktığımızda bir toz bulutu vardı. Baktık 2 araç devrilmiş. Ne olduğunu bilmiyorduk. Toz bulutu gidince tırın devrildiğini gördüm. Şoförü çıkmaya çalışıyor. Hemen yardıma koştuk. Emniyet kemeri onun sıkıştırmıştı. Bıçakla kemeri kestik, araçtan çıkardık, onu hastaneye gönderdik. Sonra polis ekipleri geldi. Biz içeri geçtik\" diye konuştu.<br>
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Bu sırada kazanın nasıl olduğunu anlamak için kamera görüntülerini izlemeye başladıklarını anlatan Ektiren, yine sesler gelmeye başladığını duyunca dışarı çıktıklarını söyledi.<br>
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Ektiren, \"Çığlık sesleri gelmeye başladı. İkinci kaza oldu. Daha çok can kaybı yaşandı. Bu sefer diğer yaralıların yardımına koştuk. Artık bu kazaları istemiyoruz. Bu en kötüsüydü, daha kötüleri yaşanmasın.\" ifadelerini kullandı.<br>
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Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı: Bir saniye ile kurtuldum
Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, bir polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı kazanın tanıkları, o anları anlattı.

Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
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Türkiye bugün üst üste gerçekleşen kazaları konuşuyor.<br><br>Bugün ilk olarak sabah saatlerinde Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye ardından ikinci bir kaza haberiyle şoke oldu.
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Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.<br><br>
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Ortalık savaş alanına döndü<br>Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.
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İki kazada toplamda 35 kişi yaşamını yitirdi<br><br>Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 19 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
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Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler
Türkiye bugün gerçekleşen iki kaza haberiyle büyük bir üzüntü içerisinde. Gaziantep ve Mardin'de gerçekleşen kazalarda 35 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımız da ağır yaralandı. İşte Mardin'deki kaza felaketinin boyutunu gösteren kareler...


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