Gündem Marketteki sütleri içen çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası Fenomen olmak için yapmış
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Marketteki sütleri içen çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası: Fenomen olmak için yapmış

Adıyaman'da market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek sosyal medyada paylaşan 15 yaşındaki M.M.T, çıkarıldığı mahkemece 15 gün evden çıkmama kararıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç, fenomen olmak için bu yönteme başvurduğunu, tükettiği ürünlerin parasını da ödediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, görüntülerde yer alan şüphelinin 15 yaşındaki M.M.T. olduğunu belirledi.
Ekipler, görüntülerde yer alan şüphelinin 15 yaşındaki M.M.T. olduğunu belirledi.

Adıyaman'da geçen salı günü sosyal medyada yayınlanan görüntüde, çocuk yaştaki kişinin market rafındaki sütten içip geri bıraktığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerdeki kişinin M.M.T. olduğunu saptadı. Adresi belirlenen ve 15 yaşında olduğu belirlenen M.M.T., Çocuk Şube polisleri tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'da marketteki sütleri içip görüntülerini sosyal medyada paylaşan çocuk yakalandı
GÜNDEM
Adıyaman'da marketteki sütleri içip görüntülerini sosyal medyada paylaşan çocuk yakalandı

DHA
Genç, mahkemeye sevk edildi.

Salgına karşı aykırı davrandı

Sorgulamasında markette süt içip, lokum yediğini ve fenomen olmak için bu yönteme başvurduğunu, tükettiği ürünlerin parasını da ödediğini söyleyen M.M.T., 'Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edildi

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 gün evden dışarı çıkmamasına da hükmedildi.

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