Gündem Marmara genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İSTANBUL

Marmara genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara genelinde devam eden kuvvetli lodosun, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Marmara genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! İl il hava durumu
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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