Marmaris açıklarında 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Gündem

Vakıflar Genel Müdürlüğünden İBB Başkanı İmamoğlu'na Hünkar Kasrı yanıtı: Talimat değil yatırım programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir canlı yayındaki Beyazıd Camii Hünkar Kasrı'nın yıllardır 'kasıtlı olarak' restore edilmediği iddiasına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ihale ilanının 25 Şubat 2021'de yayınlandığı ve 17 Mart'ta yapıldığı ifade edilirken, "Müdürlüğümüzün çalışma haritası Sayın Başkan'ın veya bir başkasının talimatı ile değil yatırım programı doğrultusunda çizilmektedir" denildi.