Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

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Dağa kaçırılan oğlunun montu HDP binasından çıktı: Benim oğlumu HDP götürdü

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Celal Begdaş, HDP'lilerin oğlunu dağa kaçırdığını öne sürdü. Begdaş yaptığı açıklamada, "Oğlumun montu orada çıktı. Dediler ki başkasınındır ama cebinde okul kimliği çıktı. Benim oğlumu HDP götürdü." ifadelerini kullandı.