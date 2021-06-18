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MUĞLA

Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.51'de, Marmaris'e 82 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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