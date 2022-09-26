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MUĞLA

Marmaris'te apart ve otellerde 85 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin apart ve otellere düzenlediği baskınlarda 85 kaçak göçmen yakalandı, bir organizatörlük şüphelisi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Marmariste apart ve otellerde 85 kaçak göçmen yakalandı
Apart ve otellerde 85 kaçak göçmen yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Göçmen Kaçakçılığı Grup Amirlikleri ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama düzenledi.

Yedi otel, yedi apart, bir pansiyon olmak üzere 15 turistik işletmeye yapılan baskınlarda; 70'i Suriye ve 15'i Filistin uyruklu olmak üzere 85 kaçak göçmen yakalandı. Apartın önünde bekleyen, 34 ELG 336 plakalı kamyonetin şoförü organizatörlük şüphelisi İsmail Y.A. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Öte yandan bir otel ve bir aparta yönelik idari yaptırım için tutanak düzenlendi.

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