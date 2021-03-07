Gündem Maskesiz gezen vatandaş KGYSye takılınca polis tarafından yakalandı
SAKARYA

Maskesiz gezen vatandaş KGYS’ye takılınca polis tarafından yakalandı

İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında başlattığı ‘Dinamik Denetim Süreci’ doğrultusunda Sakarya’nın Sapanca ilçesinde maske takmayan vatandaş önce KGYS’ye tarafından tespit edildi, sonrasında polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri, yönetim merkezinden konuma gönderildi.
Polis ekipleri, yönetim merkezinden konuma gönderildi.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında başlattığı ‘Dinamik Denetim Süreci’ doğrultusunda tedbirler ve denetimler sıklaştırıldı.

Bu doğrultuda koronavirüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da da denetimler arttırıldı.

Sapanca ilçesinde turistik bölge olarak bilinen sahilde maske takmayan bir vatandaş ilçenin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) takıldı.

Yönetim merkezinden konuma gönderilen polis ekipleri ise maske takmayan adama pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

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