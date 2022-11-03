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AYDIN

Aydın’da 'mavi dil hastalığı' paniği: 28 mahalle karantinaya alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayvanlarda görülen "mavi dil hastalığı" nedeniyle 28 mahalle karantina altına alındı. Aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki önlemlerin kaldırılacağı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler?
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Efeler ilçesindeki Baltaköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda, "mavi dil hastalığı" tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda karantina uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda Baltaköy, Armutlu, Bademli, Böcek, Çayyüzü, Çeştepe, Çiftlikköy, Doğan, Gölhisar, Ilıcabaşı, Işıklı, İmamköy, Kadıköy, Kocagür, Kozalaklı, Mesudiye, Ovaeymir, Pınardere, Savrandere, Serçeköy, Sıralılar, Şahnalı, Tepecik, Tepeköy, Yağcılar, Yeniköy ve Yılmazköy’e hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Ayrıca Çeştepe Mahallesi’nde bulunan "Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı" da kapatıldı.

AŞILAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

  • İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı öğrenildi.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

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