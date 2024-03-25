|
Gündem

MEB 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, tüm illerin ortaokul-lise kademelerinde 3 bin 500 okulda aktif öğrenme ve dijital teknoloji araçlarının entegre edildiği yenilikçi sınıfların kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

16:24 - 25/03/2024 Pazartesi
AA
Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı 10'ar adet robotik kodlama kitleri de yer alacak.
Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı 10'ar adet robotik kodlama kitleri de yer alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi sınıflar, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini destekleyerek işbirlikçi ve ortak çalışma alanlarında dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacak.

Bu sınıflarda son teknoloji yüksek hızlı baskı özelliği olan 3 boyutlu yazıcılar ile kodlama eğitimine destek amaçlı 10'ar adet robotik kodlama kitleri de yer alacak.

Yenilikçi sınıfların kurulmasıyla ilgili alan tasarımı ve teknolojik donanım unsurlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, tüm illerde mevcut bin 500 bilişim teknolojileri laboratuvarının yenilenmesi, yenilikçi öğrenme ortamları modeli temel alınarak bin 500 yeni bilişim teknolojileri laboratuvarının kurulması hedefleniyor.

Bunun yanında 500 okulda ise teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımda oluşturulacak yenilikçi sınıfların, tüm derslerde öğrenim kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerinin desteklenmesi için kullanılması amaçlanıyor.

Ortaokul ve lise düzeyinde bulunan bu sınıfların tasarımı ve kurulumu, yenilikçi yöntemleri ve öğretim programlarında yer alan beceriler, yetkinlikler ve kazanımları destekleyen dijital teknoloji ekipmanlarını entegre edecek şekilde gerçekleştirilecek.



#MEB
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#YEĞİTEK
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
5225 - 5300 - 5525 - 5600 günle erken emeklilik şartları sıralandı: EYT, SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı prim gün yaş tablosu...