Meclis Başkanı Şentop'tan Engin Özkoç'a tepki: Bu şahsı kınıyorum

Teknoloji

Trolleri dijital kimlik korkusu sardı

İzmirli yazılım şirketinin geliştirdiği ve 46 ülkeye ihracatının hedeflendiği, ’dijital mobil kimlik uygulaması’ ile IMEI numarasına sahip cihazlar tıpkı araba ruhsatında olduğu gibi cihazın modeli, markası ve kimlik bilgileriyle birlikte kayıt altına alınabilecek.