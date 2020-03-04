Meclis Başkanı Şentop'tan Engin Özkoç'a tepki: Bu şahsı kınıyorum

CHP'li milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretiyle Meclis'te çıkan kavga ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.
#CANLI TBMM Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarına açıklamada bulunuyor https://t.co/omJENTyOxq
— Yeni Şafak (@yenisafak) March 4, 2020
Bu şahsın açıklamalarını kınıyorum
Seviyesizlik ve hakaretin ifade özgürlüğü olmadığını kaydeden Şentop, Meclis çatısı altında bu tür hakaretlerin yerinin olmadığını belirterek "Bu şahsın açıklamalarını kınıyorum" dedi.