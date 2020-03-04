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POLİTİKA

Meclis Başkanı Şentop'tan Engin Özkoç'a tepki: Bu şahsı kınıyorum

CHP'li milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretiyle Meclis'te çıkan kavga ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı. Meclis çatısı altında bu tür hakaretlerin yerinin olmadığını belirten Şentop, "Bu şahsın açıklamalarını kınıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

CHP'li milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretiyle Meclis'te çıkan kavga ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

Bu şahsın açıklamalarını kınıyorum

Seviyesizlik ve hakaretin ifade özgürlüğü olmadığını kaydeden Şentop, Meclis çatısı altında bu tür hakaretlerin yerinin olmadığını belirterek "Bu şahsın açıklamalarını kınıyorum" dedi.

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