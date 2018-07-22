Gündem Meclisi bombalayan FETÖcü pilotun koğuşunda örgütsel doküman bulundu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Meclis'i bombalayan FETÖ'cü pilotun koğuşunda örgütsel doküman bulundu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombaladığı belirlenen eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk hakkında, koğuşunda ele geçirilen örgütsel doküman niteliğindeki not nedeniyle, "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan fezleke hazırladı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe sanığı Hüseyin Türk'ün koğuşunda ele geçirilen notun FETÖ mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazıldığını tespit etti.

Haber Merkezi AA
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Meclis'i bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Meclis'i bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombaladığı tespit edilen eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk hakkında, koğuşunda bulunan motivasyon notu nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan fezleke hazırlandı. FETÖ'nün darbe girişimini sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombaladığı belirlenen eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'ün cezaevine girdikten sonra da örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve FETÖ mensuplarıyla iletişimini sürdürdüğü tespit edildi.

MOTİVASYONU YÜKSEK TUTMAK İÇİN NOT YAZMIŞ

Sincan Cezaevinde infaz koruma memurlarınca, 22 Şubat'ta FETÖ tutuklularının bulunduğu koğuşta yapılan aramada sanık Hüseyin Türk'ün bir kağıdı parçalara ayırarak çöp kutusuna attığının görülmesi üzerine durum cezaevi yönetimine bildirildi. Memurlar tarafından çöpten alınarak birleştirilen kağıt üzerindeki notun içeriğinin örgütsel doküman niteliğinde olduğunu tespit eden cezaevi yönetimi, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Türk, odada bulduğu notun kendisine ait olmadığını, disiplin cezası almamak için de yırtıp çöpe attığını iddia etti. Başsavcılık, notun FETÖ mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazıldığını tespit ederek şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan fezleke hazırladı.

Fezlekede, sanık hakkında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt üyeliği iddiasıyla kamu davası açıldığı ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Nisan 2017'de iddianamenin kabulüyle Türk'ün üzerine atılı "silahlı terör örgütü" suçunun temadinin bu tarihte kesildiği hatırlatıldı. Şüphelinin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın konusu olan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği tarihin ise 22 Şubat 2018 olduğu belirtilen fezlekede, Türk'ün silahlı terör örgütüne üye olma suçunu temadinin kesildikten sonra işlediği kaydedildi. Fezlekede, şüphelinin halen FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içerisinde konumunu devam ettirdiği, üzerine atılı suçun temadinin kesildikten sonra işlenmesi nedeniyle yeni bir suç oluşturacağı kanaatine varıldığı vurgulandı.

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