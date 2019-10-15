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SİİRT

Mehmetçiğin dikkati olası faciayı önledi: Düzenekte kullanılan karışım şaşırttı

Siirt'te PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında teröristlerin yola döşediği EYP ile çok sayıda mühimmat Mehmetçiğin dikkati sonucu fark edilerek imha edildi. Bölgede Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan detaylı aramada 25 kilogram ana imla hakkı olarak kullanılan tahminen mazotla karıştırılmış amonyum nitrat, 2 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 7 buçuk metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye, 10 metre 0,75 milimetrelik kablo, 10 gram yemleme olarak kullanıldığı değerlendirilen plastik patlayıcı, bir adet pil bloğu ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Siirt Pervari'de yolan döşenen EYP imha edildi.
Siirt Pervari'de yolan döşenen EYP imha edildi.

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yola döşenmiş el yapımı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. El yapımı patlayıcı, alınan tedbir sonrası imha edildi.

AA
Siirt'te teröristlerin yola döşediği düzenek.

YOLA DÖŞENMİŞ EYP VE MÜHİMMAT BULUNDU

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi Doğanköy- Sarıyaprak köyü arasında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait yola döşenmiş el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

AA
Siirt'te Mehmetçiğin dikkati olası faciayı önledi
  • Açıklamada, "Pervari ilçesi Doğanköy-Sarıyaprak köyü arasındaki bölgede bulunan yola bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcı tuzaklama girişimi, görevli personelin dikkati ve alınan operasyonel tedbirler sayesinde fark edilerek engellenmiştir. Söz konusu bölgede Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan detaylı aramada 25 kilogram ana imla hakkı olarak kullanılan tahminen mazotla karıştırılmış amonyum nitrat, 2 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 7 buçuk metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye, 10 metre 0,75 milimetrelik kablo, 10 gram yemleme olarak kullanıldığı değerlendirilen plastik patlayıcı, bir adet pil bloğu ele geçirilmiştir. İlgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile delil niteliği olmayan malzemeler kontrollü bir şekilde imha edilmiştir” denildi.

AA
Siirt'te Mehmetçiğin dikkati olası faciayı önledi

AA
Siirt'te Mehmetçiğin dikkati olası faciayı önledi

AA
Siirt'te Mehmetçiğin dikkati olası faciayı önledi

AA
Siirt'te Mehmetçiğin dikkati olası faciayı önledi
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