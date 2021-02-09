Mehmetçik karlı dağlarda terörle mücadelesini sürdürüyor

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Uzmanlar İzmir'in sel felaketini yorumladı: Yanlış yapılaşma ve yeşil alan eksikliği yüzünden su toprakla buluşamıyor

Mimar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Ethem Tatar, İzmir'deki sel baskınlarının sebebinin yanlış yapılaşma olduğunu söyledi. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay da kentteki yeşil alanların azalmasının sele sebep olduğunu ifade ederek, “Kentteki betonlaşma politikalarına bağlı olarak yeşil alanların kaybı ve ormansızlaşma gibi faktörler sele dönüşüyor" dedi.