Gündem Mehmetçik karlı dağlarda terörle mücadelesini sürdürüyor
POLİTİKA

Mehmetçik karlı dağlarda terörle mücadelesini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmekçiğin fotoğraflarını paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Mehmetçik zorlu kış şartlarında görevine devam ediyor.
Mehmetçik zorlu kış şartlarında görevine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmekçiğin fotoğraflarını paylaştı.

DHA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak’ta bulunan Kuyu Tepe üs bölgesinde görevli kahraman Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor" denildi.

DHA

Paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu kış şartlarındaki görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

DHA

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