Gündem Melikgazi Belediyesi Becen Mahallesin de asfalt çalışması başlattı
YEREL GÜNDEM

Melikgazi Belediyesi Becen Mahallesin de asfalt çalışması başlattı

İhtiyaç olan mahallelerde asfalt çalışmalarını kış gelmeden tamamlayan Melikgazi Belediyesi Becen Mahallesi’nde 1 kilometreye yakın yolda asfalt serme çalışması başlattı.

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Melikgazi Belediyesi Becen Mahallesin de asfalt çalışması başlattı
M​elikgazi Belediyesi Becen Mahallesin de asfalt çalışması başlattı

Alt yapı ve üst yapı yol çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizde alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. İlçe genelinde vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımın sağlanması amacıyla asfalt serme, kaldırım ve yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yolculuk sürdürebilmesi için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz.

Becen Mahallesi Tanış Sokak’ta başlattığımız yeni yol çalışmamız hayırlı olsun. 1 kilometreye yakın hatta başlayan yol çalışmasını tamamlayıp, en kısa zamanda mahallelilerle buluşturacağız. Yol çalışmalarımız dışında kaldırım, park, ağaçlandırma, otopark çalışmalarımız da devam etmektedir. Yol, asfalt, kaldırım gibi tüm işlerimizi kış mevsimi gelmeden bitirmeye çalışacağız. Vatandaşımızın rahatlığı bizim için çok önemlidir. Çalışmalarımıza devam eden emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

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