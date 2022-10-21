MELTEM-3 Projesi kapsamında beşinci P-72 deniz karakol uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kimyasal silah iftiralarına sert tepki: Bu namussuzluktur hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftiralarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki sır 8 saatinde hamburger yemeye gittiğini söylemesini de değerlendiren Erdoğan, "Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.