Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruya "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" cevabını vermişti.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum

Meral Akşener: Sakıncası yok

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını yorumlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok" demişti.

"Sizin de gönlünüz adaylıktan yanaydı?" şeklindeki soruyu ise "Seçime çok zaman var, o zaman neler olur hep birlikte görürüz" diyerek cevaplamıştı.

GÜNDEM Meral Akşener: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir sakıncası yok

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

2023 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’den gelen açıklamalar, Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı sorusunu gündeme getirdi.

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Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 2019 yılındaki seçimleri hatırlatarak, Akşener’in aday olmayı ‘çok istediğini’ yazdı. Acet’in yazısından ilgili kısım şöyle:

"İstiyor hem de çok istiyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu? Evet, istiyor, hem de çok istiyor.

2019’da yapılan yerel seçimlerde gösterdiği fedakârlık nedeniyle, İYİ Parti, 81 ilden bir tane bile belediye başkanı çıkaramamıştı. İhtimal, adaylık meseleleri gündeme geldiğinde bu konular da masaya getirilecektir.

"Örtülü bir bilek bükme süreci"

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener’in adaylığına sıcak bakacağına dair bir işaret ortada gözükmüyor. O halde, Millet İttifakı’nın iki başat aktörünün, Cumhurbaşkanı adayı olma, ya da belirleme anlamında örtülü bir ‘bilek bükme’ süreci içinde olduklarını söylesek yanlış demiş olur muyuz?

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