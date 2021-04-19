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Gündem Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
POLİTİKA

Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" ifadelerini kullanmış İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bundan bir sakınca olmadığını belirtmişti. İttifak üyelerinden gelen bu açıklamalar sonrası Akşener’in Cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimalini köşesine taşıyan Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, İYİ Parti'nin 2019 yılındaki yerel seçimlerde “fedakarlık” yaptığını bu sebeple 81 ilde bir tane bile belediye başkanı çıkaramadığını ifade ederek, “İstiyor, hem de çok istiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruya "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu: Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum

Meral Akşener: Sakıncası yok

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını yorumlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok" demişti.

"Sizin de gönlünüz adaylıktan yanaydı?" şeklindeki soruyu ise "Seçime çok zaman var, o zaman neler olur hep birlikte görürüz" diyerek cevaplamıştı.

Meral Akşener: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir sakıncası yok
GÜNDEM
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir sakıncası yok

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

2023 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’den gelen açıklamalar, Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı sorusunu gündeme getirdi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 2019 yılındaki seçimleri hatırlatarak, Akşener’in aday olmayı ‘çok istediğini’ yazdı. Acet’in yazısından ilgili kısım şöyle:

"İstiyor hem de çok istiyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu? Evet, istiyor, hem de çok istiyor.

2019’da yapılan yerel seçimlerde gösterdiği fedakârlık nedeniyle, İYİ Parti, 81 ilden bir tane bile belediye başkanı çıkaramamıştı. İhtimal, adaylık meseleleri gündeme geldiğinde bu konular da masaya getirilecektir.

"Örtülü bir bilek bükme süreci"

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener’in adaylığına sıcak bakacağına dair bir işaret ortada gözükmüyor. O halde, Millet İttifakı’nın iki başat aktörünün, Cumhurbaşkanı adayı olma, ya da belirleme anlamında örtülü bir ‘bilek bükme’ süreci içinde olduklarını söylesek yanlış demiş olur muyuz?

https://www.yenisafak.com/yaza...

Meral Akşener: Millet İttifakı bir proje
OYNAT 00:28
Meral Akşener: Millet İttifakı bir proje
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında ittifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin mensubu olduğu Millet İttifakı'nı proje bazlı olarak nitelendiren Akşener, 'Cumhur İttifakı et ve tırnak gibi, mezara kadar, kader birliği' ifadelerini kullandı.

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